door Wout Hermans

Aan de Duitse oorlogsbegraafplaats in Lommel werd vandaag een herdenking gehouden voor Volkstrauertag. Dat is een nationale herdenkingsdag in Duitsland waarop alle doden herdacht worden die omkwamen in gewapende conflicten of als slachtoffer van gewelddadige oppressie. Vertegenwoordigers uit verschillende landen zakten af naar Lommel om de ceremonie bij te wonen.