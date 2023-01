Limburg kan het kusttoerisme bijbenen. Daar hebben we de potentie voor. En daarom moeten we blijven investeren in het Limburgs toerisme. En dat is exact wat Vlaams minister Zuhal Demir doet. Nog nooit werd er zoveel geld vanuit Vlaanderen in onze toeristische troeven gepompt. Het enorme bedrag van 55 miljoen euro zal deze legislatuur naar Limburg vloeien. Plannen zat: be-Nature in Beringen en de Corda Arena in Hasselt, om er maar twee te noemen, moeten uitgroeien tot de nieuwste kroonjuwelen van toeristisch Limburg.