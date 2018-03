Dwars door Hasselt verlaat door verkiezingen

Noliko Maaseik is uitgeschakeld in de Champions League. De mannen van Joel Banks dwongen de Russen tot een golden set, maar moesten zich daarin toch gewonnen geven. Noliko er dus uit in de play off 12 na een mooie Champions League-campagne. Al was er na de match toch vooral ontgoocheling omdat de plaatsing voor de final 6 zo dichtbij was.