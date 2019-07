Dylan Teuns heeft de eerste bergetappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Teuns toonde zich de dapperste van de 14 renners die in de beslissende ontsnapping zaten. In de slotkilometers van de uiterst stijle beklimming van La Planche des Belles Filles, met stukken van liefst 24 procent, reed Teuns samen met Ciccone naar boven. Hij klopte de Italiaan op de meet. Tim Wellens pakte op verschillende cols de punten in het bergklassement, en verzekerde zich zo van nog enkele dagen extra in de bollentrui. Zo dadelijk meer in het nieuws van 18u30.