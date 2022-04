En we blijven in Genk bij bokser Francesco Patera. Die hoopt één van zijn volgende kampen in Genk te boksen. Het liefst van al een kamp om de wereldtitel. Dat zegt hij in TVL Sportcafé. Patera zette een grote stap in die richting door de Spanjaard Samuel Molina te verslaan in Luik. De wereldtop lonkt, maar die reis verloopt niet zonder kleerscheuren, dat zagen we aan de Sportcafétafel.