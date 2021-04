E314 lange tijd afgesloten na zwaar ongeval in Genk

Van een samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg is nog nauwelijks sprake. De beide Limburgen hebben elkaar eerder de rug toegekeerd. Van het Limburgcharter, dat beide provincies in 2009 afsloten, is maar weinig in huis gekomen. Het is een pijnlijke vaststelling op deze 17 april. Op 17 april 1839 werden de beide Limburgen van elkaar gescheiden. En dat is vandaag meer dan ooit zo. Gouverneur Lantmeeters wil de samenwerking nieuw leven in blazen. Maar het is wachten tot de bestuurscrisis in Nederlands Limburg is opgelost. En dat kan even duren. De gouverneur en de hele deputatie zijn daar opgestapt na een schandaal met subsidies.