Echte reden achter razzia met 450 politiemensen is zwaarwichtiger dan zoektocht naar drugs en gsm's in gevangenis Hasselt

door Bart Husson

De grote razzia in de gevangenis van Hasselt waarbij 450 politieagenten de afdeling van de langgestraften binnenstebuiten keerde was geen algemeen onderzoek naar verboden middelen. Verschillende bronnen bevestigen aan onze redactie dat het om een gerichte actie ging naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek naar zware misdrijven. Het zou kunnen gaan om terreurdreiging of een misdrijf dat de nationale veiligheid in het gedrang brengt. De razzia ging uit van het federaal parket. Volgens getuigen gingen de agenten tijdens de razzia bij momenten bruusk te werk en richtten ze daarbij schade aan in de gevangenis. Gevangenisvakbond ACOD is intussen wel tevreden met de actie waarbij drugs, wapens en gsms in beslag genomen werden, maar vraagt meer initiatieven omdat het nu vooral met de kraan open dwijlen is.