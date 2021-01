Horecaondernemingen zijn door onder andere verplichte sluiting een van de zwaarst getroffen sectoren van de aanhoudende coronacrisis. Het stadsbestuur van Hamont-Achel maakt daarom een bijkomende premie vrij van maximaal 1.000 euro voor horecazaken, inclusief bed & breakfasts. "De stad erkent het belang van haar lokale economie en bruisende horecaleven dat jammer genoeg nu al even stilligt. Om uitbaters tijdens deze crisis een hart onder de riem steken, steunt ze hen met een bijkomende coronapremie," staat er in het persbericht van Hamont-Achel. In totaal voorziet het stadsbestuur 60.000 euro voor deze premie. Het bedrag per onderneming hangt af van hoeveel horecazaken deze premie aanvragen en toegekend krijgen en dit met een maximum van 1.000 euro per onderneming. VoorwaardenOm in aanmerking te komen voor de premie, dient de zaak wel te voldoen aan een aantal voorwaarden:De onderneming dient op het moment van de aanvraag over een actief ondernemings- en vestigingsbureau te beschikken en mag zich niet in één van de volgende rechtstoestanden bevinden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening. De onderneming heeft nog geen premie of subsidie in kader van corona van de stad Hamont-Achel ontvangen. De onderneming dient één of meerde vestigingen te hebben op het grondgebied van Hamont-Achel. De onderneming kreeg de corona hinderpremie toegekend of ontving een premie onder het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. De onderneming dient als BTW of RZ hoofdactiviteit een activiteit uit te voeren met een NACE-code: eetgelegenheden met volledige bediening (startend met 56101); cafés en bars, discotheken, dancings en andere drinkgelegenheden (startend met 563); hotels en dergelijke accommodaties (startend met 551); vakantieverblijven en andere accommodaties voor kortverblijf (starten met 552).Hoe aanvragen?De premie kan aangevraagd worden vanaf maandag 1 februari tot uiterlijk zondag 21 februari. Het aanvraagformulier, dat je vanaf begin februari terugvindt op de stedelijke website, bezorg je tijdig aan de dienst Stadsontwikkeling, Stad 40, 3930 Hamont-Achel (lokaleeconomie@hamont-achel.be). Je dient het aanvraagformulier volledig in te vullen én een bewijs van ontvangst van de corona hinderpremie of Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme toe te voegen. Meer weten? Neem een kijkje op www.hamont-achel.be/horecapremie. Je vindt hier het aanvraagformulier alsook het reglement terug.