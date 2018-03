"Ecorasters en duidelijk vergoedingsafspraken nodig in wolvenplan"

Voor de eerste keer en met de goedkeuring van Defensie vertellen F16-piloten van Kleine Brogel exclusief over het droppen van bommen tegen IS in Syrië en Irak. Dat is niet zonder risico, want de vijand kijkt mee. De piloten mogen in beeld komen: met codenaam, niet met hun echte naam. Meer ziet u vanaf dinsdag, op VTM in de nieuwe vijfdelige reeks F16. Maar wij mochten al meekijken.