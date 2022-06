Eefje de Visser, Blood Red Shoes en Parquet Courts toegevoegd aan de affiche van HEAR HEAR!

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf maandag 23 mei de fietsoversteekplaatsen aan de Grote Ring in Hasselt. De verhardingen in klinkers worden vervangen door asfalt. De werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. “Dit jaar voeren we verspreid over heel Limburg zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. AWV vernieuwt op 11 verschillende locaties de fietspaden-en tunnels aan de Grote Ring. Daarnaast zullen er ook lokale herstellingswerken uitgevoerd worden als dat nodig is, bijvoorbeeld aan verzakte voetpaden. Het is de bedoeling om zowel het fietscomfort als de verkeersveiligheid te verbeteren. De meeste van die ingrepen situeren zich op drukke schoolroutes met belangrijke oversteekpunten. De werken starten maandag in twee fases. In de eerste fase worden de oversteekplaatsen van het kruispunt met de Slagerslaan en Grote Lindestraat aangepakt. Nadien is het de beurt aan het kruispunt met de Boekstraat. "We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt minister Lydia Peeters.