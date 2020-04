Een Hart Voor Limburg trekt extra budget uit voor kwetsbare kinderen in coronacrisis

Het Belang van Limburg en TV Limburg richten iedere dag de schijnwerpers op de solidariteit tussen de Limburgers in de strijd tegen het coronavirus. In Pelt maken de leerkrachten van WICO Campus TIO al enkele weken gezichtsbeschermers voor mensen in de eerstelijnszorg. Ze willen zo een antwoord bieden op de grote tekorten aan beschermend materiaal in de zorgsector en laten zien dat ook techniek van grote betekenis kan zijn in crisistijden. De actie is een groot succes en kan rekenen op heel wat solidariteit in het Noorden van de provincie.