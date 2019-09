Een kwart meer Limburgse ondernemers doet beroep op steunmaatregelen ontwrichte zone

Kamer van Koophandel Limburg en LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Nederlands Limburg, gaan voortaan nauwer samenwerken. De twee organisaties ondertekenden een samenwerkingsakkoord waarmee ze de unieke positie van de Euregio in Europa willen versterken en de internationale handel willen stimuleren. "De twee Limburgen bieden samen ontzettend veel troeven. Als je die samen kan uitspelen, wordt de hele Euregio er beter van," zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, en Tys van Elk, directeur van LIOF. Beide partners engageren zich in het akkoord om de bilaterale handel binnen de Euregio te stimuleren. Concreet willen de organisatie elkaars netwerk met elkaar in contact brengen daar waar er kansen zijn voor de ondernemingen. "Internationaal ondernemen gaat het makkelijkst wanneer je dezelfde taal spreekt," vat Johann Leten samen. "Op 7 en 8 oktober brengen we een gezamenlijk bezoek aan de internationale voedingsbeurs Anuga in Keulen. In het voorjaar van 2020 staat er ook een bezoek gepland aan de Brightlands Campus Greenport in Venlo. In een verder stadium kijken we ook naar bezoeken aan Chemelot Campus in Geleen, Smart Services in Heerlen en Health Campus in Maastricht." Euregio versterken De twee partijen willen hiermee de samenwerking binnen de Euregio versterken. "Momenteel werken we aan een concreet programma van handelsmissies, evenementen of opleidingen," zegt Johann Leten. "We willen via die weg voornamelijk nieuwe partnerships tussen bedrijven in de Euregio stimuleren en de troeven over de grenzen heen beter bekend maken, want beide Limburgen hebben enorm veel groeipotentieel en dit in gelijkaardige sectoren." Tys van Elk, directeur LIOF: "Versterking van de euregio is een van de kerntaken van LIOF. Dat betekent dat wij ook buiten Nederlands Limburg actief zijn en een netwerk nastreven om ondernemers verder te helpen en het innovatieve vermogen te vergroten. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Door de samenwerking met Voka kunnen we ondernemingen actief in technologieën zoals 3D printen, Internet of Things (IoT) en Industrie 4.0 met elkaar verbinden, van elkaar laten leren en zo versterken. Wij zijn verheugd met Voka invulling te geven aan de versterking van de euregio." Bestaande samenwerkingen uitbreiden Voka – KvK Limburg werkt vandaag op euregionaal niveau al nauw samen met de Euregio Kamers van Koophandel Maas-Rijn en krijgt met LIOF nu ook een volwaardige partner aan de Nederlandse zijde. Beiden zien ze een belangrijke rol weggelegd voor de Euregio binnen Europa. "Die unieke positie moeten we bevestigen én versterken. Op vlak van logistiek, voeding en landbouw zit er ontzettend veel expertise op een relatief kleine oppervlakte. Als je daar het incubatorennetwerk bij optelt, krijg je een regio met unieke troeven." In dat opzicht zal ook innovatie een belangrijk speerpunt zijn voor de samenwerking. Er wordt hierbij gedacht aan sectoren als de maakindustrie, de logistieke sector, agritech en de food-sector. "Het formaliseren van de samenwerking tussen Voka – KvK Limburg en LIOF is een volgende stap in het versterken van de euregio," besluiten Johan Leten en Tys van Elk.