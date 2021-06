- Vanaf vandaag kan wie jonger is dan 41 beslissen om met het Janssen-vaccin gevaccineerd te worden. Er is nog heel wat twijfel over dat vaccin. Dat merken ze ook in het vaccinatiecentrum waar 220 mensen het Janssen-vaccin weigerden.- De coronacijfers in Limburg blijven dalen, terwijl de ziekenhuiscijfers stabiliseren. Procentueel heeft Limburg nu het laagste aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorgen liggen.- Het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder gaat kankerpatiënten na behandeling doorverwijzen naar het Zorghuis in Beringen. Daar krijgen ze in een woonomgeving de laatste zorgen.- Een kwart van alle windmolens wereldwijd heeft een tandwielkast gemaakt door ZF Windpower in Lommel.- En het is en het blijft zeer warm de komende dagen. Geen ideaal weer om te studeren en dus zoeken heel wat studenten verkoeling én extra ontspanning.