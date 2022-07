In duizenden Limburgse gezinnen wordt vandaag het einde van het schooljaar gevierd. Voor sommige leerlingen was het erop of eronder: ben ik geslaagd, moet ik volgend jaar een andere richting kiezen of moet ik het jaar overdoen? Leerlingen met een B-attest of een C-attest zijn steeds zeldzamer. Leerkrachten zijn almaar minder geneigd om leerlingen te buizen. Scholen die dat toch doen, krijgen steeds vaker een advocaat over de vloer. Gespecialiseerde onderwijsadvocaten slepen leerkrachten voor de rechtbank. In de meeste gevallen volstaat het om daarmee te dreigen. Of te vragen naar de inspanningen die de leerkrachten hebben geleverd om de leerlingen over de streep te trekken. Voor 800 euro veranderen onderwijsadvocaten een C-attest in een A-attest. Ouders die een slecht resultaat van hun kind aanvechten, krijgen bijna altijd hun zin.