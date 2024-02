De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte afgelopen nacht twee bestuurders met rijden onder invloed van drugs. Opvallend: tijdens de controle-actie troffen de agenten ook vuurwerk aan bij twee bestuurders. De eerste bestuurder werd onderschept op de Alden Biesensingel in Bilzen omwille van een defect dimlicht. Na controle bleek het voertuig niet ingeschreven te zijn. Ook bleek de 46-jarige bestuurder uit Diepenbeek, na het afnemen van een alcoholtest, 0,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze tekende positief voor het gebruik van cocaïne. Een tweede bestuurder werd gecontroleerd op de parking van de Bruno’s foodcorner op de Kruisbosstraat in Bilzen wegens een defecte kentekenplaatverlichting. De 27-jarige bestuurder uit Genk had geen alcohol gedronken en ook alle boorddocumenten bleken in orde te zijn. Omdat ook bij deze bestuurder de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze tekende positief voor marihuana. Tijdens de doorzoeking van het voertuig trof de politie ook verdovende middelen en vuurpijlen aan. Deze werden in beslag genomen.Beide bestuurders mochten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. VuurwerkIn de late avond controleerde de politie ook nog twee bestuurders in het centrum van Bilzen. Bij één bestuurder bleek de geldigheidsdatum van de technische controle van het voertuig verlopen te zijn. De 25-jarige bestuurder uit Wellen bleek eveneens in het bezit te zijn van vuurwerk. Een proces-verbaal van waarschuwing werd opgesteld en het vuurwerk werd in bewaring genomen.De tweede bestuurster werd aan de kant gehaald wegens haar té vlotte rijstijl (75km/u waar 50km/u is toegelaten). De politie betrapte de 49-jarige vrouw ook op het niet gebruiken van de richtingaanwijzer bij het verlaten van de rotonde. De bestuurster uit Bilzen kreeg een boete van 174 euro (116 euro rijgedrag + 58 euro niet-gebruik richtingaanwijzer).