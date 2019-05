Eerste beelden van arrestatie Lei Beaumont die ex-vrouw in Maasmechelen vermoordde

Een leerling van een middelbare school in Pelt zou in de kleedkamers van het Zilvermeer foto’s gemaakt hebben van naakte minderjarige kinderen. Tijdens het omkleden merkten enkele kinderen dat de jongeman zijn gsm over de scheidingswand van de kleedkamer richtte. Of de jongen ook effectief beelden heeft gemaakt, is voorlopig niet duidelijk. Eén ouder heeft inmiddels een klacht ingediend bij de politie. Het parket van Turnhout is een onderzoek gestart.