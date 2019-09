Eerste bekerhorde voor Racing Genk formaliteit

In TVL Sportcafé krijgt Niels vanavond het bezoek van de technisch directeur van Lommel SK, Ronny Vangeneugden. Maar we hebben ook aandacht voor het EK volleybal met Jelte Maan van Greenyard Maaseik. Ook in Het Moment komen we terug op een stukje volleybalgeschiedenis. Twee jaar geleden grepen de Red Dragons op het EK in Polen net naast de bronzen medaille. Tot vandaag nog steeds een kras op de ziel van Overpeltenaar Pieter Verhees.