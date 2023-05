door Luc Moons

Het ging niet om het hoogste of het snelste te springen, maar vooral om het plezier. In Wellen is het eerste Belgisch kampioenschap Modderspringen gehouden. Kinderen en volwassenen konden eraan deelnemen. Volgens de organisatoren spelen we veel te weinig buiten. Hoeft het nog gezegd, de deelnemers zagen er niet uit. Maar fun, dat hebben ze wel gehad. En daar was het dus om te doen.