Eerste dronepiloten afgestudeerd aan politieschool

- De SP.A ligt op apegapen na de verkiezingen. Van de eens zo machtige partij in Limburg blijft zo goed als niets meer over nu ze zelfs niet meer aan het provinciebestuur kan deelnemen. Voorzitter Peter Vanvelthoven neemt ontslag. Partijtoppers die in staat zijn om de SP.A te reanimeren zijn dun gezaaid. - Het geld van de LRM blijft in Limburg. Dat zegt N-VA-kopstuk Zuhal Demir. Na de verkiezingen wordt Demir de sterke vrouw die voor Limburg in Brussel met de vuist op tafel slaat. Tegelijkertijd wordt ze oppositieleider in Genk - Diepenbeek stevent af op de onbestuurbaarheid. CD&V betreurt dat ze de voordracht van een N-VA-burgemeester heeft getekend - Als we problemen hebben, dan bellen we Jan, is een veelgehoorde zin in Hechtel-Eksel. Onze redactie zoekt uit hoe Jan Dalemans de populairste burgemeester van Limburg werd - En in Diepenbeek vindt basisschool de Kids pas een nieuwe juf nadat de leerlingen een oproep doen via een zelf opgenomen video