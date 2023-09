Eerste helft voor Racing Genk, tweede voor Club Brugge: puntendeling in aangename topper

door Niels Christiaens

Racing Genk heeft gisteravond 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Club Brugge. Genk was baas in de eerste helft en kwam verdiend op voorsprong. Maar na het uitvallen van aanvoerder Bryan Heynen na de pauze verloor Genk de controle en had Club het betere van het spel. De gelijkmaker kwam van Lommelaar Hans Vanaken. Die al voor de 17e keer scoorde tegen Genk. Achteraf kon iedereen zich vinden in de puntendeling. Bij Racing Genk wacht men met een bang hart af hoe ernstig de blessure van Heynen is.