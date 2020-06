Eerste hittegolf achter de rug

Met een uitstel van 2 maanden wegens de coronacrisis start komend weekend de TVL Wandelrally opnieuw op. Na een succeseditie vorig jaar in Zonhoven is Riemst aan de beurt. Er is een avontuurlijke wandeling uitgestippeld die je meeneemt naar de grotten, de bergen en de verborgen parels van de grensgemeente. Een uitstap in de eigen provincie, dat wordt de zomertrend.