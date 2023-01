Eerste interview Patrick Dewael na delicate hartoperatie: "Alles is goed verlopen"

Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen heeft de gouden medaille behaald voor beste congreslocatie van België. De uitreiking van de jaarlijkse Meeting Awards vond plaats in het Nederlandse Tiel. Het is de vierde keer op rij dat de landcommanderij in de prijzen valt. Eerder won het driemaal goud en één keer zilver. De prijsuitreiking werd georganiseerd door het toonaangevend vakblad MEETINGS; al 35 jaar het grootste vaktijdschrift voor zakelijke bijeenkomsten in de Benelux. Naast Alden Biesen vervolledigden de Leuvense Faculty Club en De Vossemeren in Lommel de podiumplaatsen voor België. De Landcommanderij bevestigt met deze eerste plaats nogmaals haar positie als een van de meest succesvolle meetingvenues van België. Naast haar culturele invulling zet Alden Biesen immers sterk in op activiteiten voor zakelijke en non-profit organisaties, zoals congressen, seminaries en workshops. Van opnames voor een nieuwe clip van Camille Dhondt tot zakelijke congressen van toonaangevende bedrijven, allen vonden ze in 2022 de weg naar Alden Biesen dat dubbel zoveel activiteiten mocht ontvangen als 2020 en 2021 samen. Voor 2023 streeft Alden Biesen ernaar om opnieuw de kaap van 250.000 bezoekers te overtreffen Alden Biesen draait al enkele jaren mee in de top van zakelijke en non-profit evenementen en mocht reeds verschillende erkenningen in ontvangst nemen. Zo kreeg het domein in 2020 van minister Zuhal Demir nog het Flanders Heritage Venue label toegekend.