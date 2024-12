Vanaf volgende week kunnen ouders die een baby hebben verloren, voor of na de geboorte, terecht in het Koesterhuis in Hasselt. Het is de eerste plek in Limburg waar ze op zo'n manier steun kunnen vinden. Sarah Stevens, de coördinator van het huis, weet zelf hoe groot dat gemis is, want ze verloor haar eigen zoontje. Vandaag mochten mensen alvast een kijkje nemen in het Koesterhuis. Dat moment is niet toevallig gekozen, want het is Koesterweek én Wereldlichtjesdag. Over de hele wereld wordt om zeven uur een kaarsje en lichtjes aangestoken om overleden kindjes te herdenken.