In alle Turkse moskeeën in onze provincie is het vrijdaggebed druk bijgewoond en werd stilgestaan bij de ramp in Turkije. Na het gebed is ook om een gift gevraagd. En nogmaals blijkt de grote solidariteit onder de Turkse disaspora in ons land en in Europa. De Diyanet-moskeeën hebben al ruim 1 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld voor de slachtoffers van de aardbeving in Zuid-Oost Turkije en in Syrië. De Limburgse moslims zijn erg gul. Dat konden we vaststellen aan de ingang van de Groene Moskee in Houthalen-Helchteren, waar veel geld gedoneerd werd.