De Limburgse ondernemers likken hun wonden na de coronacrisis. Uit een bevraging van werkgeversorganisaties Unizo Limburg en VKW Limburg blijkt het ondernemersvertrouwen op een historisch dieptepunt te zitten. De cijfers zijn negatief, of het nu over omzet, winst of tewerkstelling gaat. De ondernemingen hopen dat de zomer wat soelaas brengt, al heerst toch vooral de onzekerheid of en wanneer het coronavirus opnieuw in kracht zal toenemen.