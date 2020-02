Eerste Limburgse game voor Playstation en Xbox

Het house- en technofestival Garnizoen heeft vandaag zijn volledige line-up bekendgemaakt. Onder andere Charlotte de Witte en Matador zakken op zaterdag 18 april af naar de mijnsite van be-MINE in Beringen. De organisatie achter Pukkelpop zette twee jaar geleden zijn schouders onder Garnizoen. De eerste twee edities van het house- en technofestival vonden plaats op de Citadelsite in Diest. Voor de eerste keer zal het festival nu doorgaan in Beringen, op de historische mijnsite van be-MINE. Het idee voor Garnizoen vindt zijn oorsprong in de befaamde Warehouse-nachtclub in Chicago waar de housemuziek ontstond. Affiche compleet De line-up van Garnizoen is ondertussen compleet. Het festival biedt zestien acts aan op drie podia. Op de ‘Charbon-stage’, het hoofdpodium van Garnizoen, zullen onder andere Charlotte de Witte en Matador draaien. De headliner op het tweede podium ‘de Schacht’ is de Amerikaan Dj Assault, voorafgegaan door Mella Dee. Het derde podium ‘de Centrale’ wordt gehost door Studio Brussel-dj Black Mamba. Tickets bijna uitverkocht De interesse voor het festival is groot. De Early Bird-tickets waren op minder dan vijf minuten uitverkocht en ook de reguliere ticketverkoop gaat hard. Wie het festival graag bijwoont, wacht beter niet te lang meer met het kopen van een ticket. LINE-UP (het tijdschema wordt binnenkort bekendgemaakt) CHARBON ● Charlotte de Witte ● Matador ● Monoloc ● Goldfox ● Axel Haube ● Naethan SCHACHT (gehost door Speelplaats) ● Dj Assault ● Mella Dee ● Niels Kenis B2B Ruben VSB ● Lola Haro ● Bearsøme CENTRALE (gehost door Black Mamba) ● Le Motel ● Black Mamba ● Cheb Runner ● Yooth ● Mimi