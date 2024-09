Eerste Limburgse windmolen van, voor en door burgers staat in Bilzen

De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft de verkoop van verschillende delen van de Beringse NV Euro Shoe Group, bekend van de naam Bristol, goedgekeurd. De verkoop volgt op een uitspraak van begin juni, waarbij de rechtbank besloot om de onderneming onder gerechtelijk gezag te plaatsen. Dankzij de overname worden zo'n 250 jobs gered. Het meest opvallende bod komt van de Franse Chaussea Groep, met momenteel 570 winkels in Europa, die 62 verkooppunten van Bristol overneemt, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. De transactie omvat ook de handelshuurovereenkomsten, contracten met zelfstandige handelsagenten, de inboedel en de voorraad van de winkels. Daarnaast zullen acht administratieve medewerkers van Euro Shoe Groep worden overgenomen door Chaussea. Het bod bedraagt 2 miljoen euro, plus 10% van de netto-inkoopprijs van de aanwezige voorraad. Naast Chaussea hebben ook andere partijen een deel van de Bristol-winkels overgenomen. Redisco BV en Torfs L. NV nemen elk één verkooppunt over in respectievelijk Blankenberge en Houthalen. Verder neemt TEDi Distribution NV tien verkooppunten over in Wallonië. Nieuw begin De verkoop betekent een nieuwe stap in het proces van herstructurering van Euro Shoe Groep, waarbij een deel van de winkels behouden blijft onder nieuwe eigenaars, maar ook banen gered worden. De financiële problemen van Euro Shoe Group, opgericht in 1925, kwamen naar voren na een combinatie van de coronapandemie, opeenvolgende crisissen en een uitzonderlijk nat voorjaar, waardoor het bedrijf zijn 100-jarig jubileum niet haalde. Het is waarschijnlijk dat de rest van Euro Shoe Group binnenkort faillissement zal aanvragen. De vakbonden, die vrijdag ook aanwezig waren in de rechtbank, betreuren dat er niet meer winkels zijn gered, maar erkennen dat deze beslissing wel zekerheid biedt aan 250 medewerkers. Meer in TVL Nieuws om 18u30