Eerste recyclagewand in het land staat in supermarkt in Riemst

Op het vliegveld van Zwartberg in Genk is een vliegtuigje gecrasht in een hangar. Er vielen gelukkig geen gewonden. Na de landing kreeg het tachtig jaar oude toestel te maken met een windstoot waardoor het in een loods terechtkwam. De hangar is zwaar beschadigd, en ook enkele vliegtuigen in de loods liepen schade op.