Er is een tekort aan leerkrachten, de energiefactuur is onbetaalbaar voor de scholen, de kwaliteit van ons onderwijs gaat er jaar na jaar op achteruit en ook op school voelen steeds meer jongeren zich niet goed in hun vel. Problemen genoeg in het onderwijs waar we op deze eerste schooldag aandacht voor hebben in deze nieuwsuitzending. Maar we beginnen met een positieve noot bij de allerkleinsten die voor de allereerste keer naar school mochten. Want er vloeiden traantjes, maar er waren toch vooral ook veel blije gezichten te zien. In kleuterschool de Klimtoren in Lommel is er speciaal voor vandaag een springkasteel voorzien. De wijkschool opent vandaag met een extra klasje en er zijn net voldoende leerkrachten gevonden om het schooljaar goed te beginnen.