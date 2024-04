Eerste schroefpalen voor bezoekerscentrum Nieuwenhoven in Sint-Truiden in de grond gedraaid

Hoewel het ondernemersvertrouwen in Limburg het afgelopen kwartaal tot het laagste niveau zakte in meer dan drie jaar tijd, is er een opvallend tweespoor in het buikgevoel bij bedrijfsleiders. De erg grote bedrijven en zeker de industrie zien de toekomst zwartgallig. De kleinste bedrijven sluiten zich erbij aan. Maar in het midden van het spectrum - bij de KMO's - is er hoop. Hoop die samenvalt met de lente, zeggen VKW en Unizo Limburg die een bevraging hielden bij hun leden.