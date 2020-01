Eerste sneeuw dwarrelt neer in Limburg

- Een 44-jarige vrouw wordt van haar fiets gesleurd en in elkaar geslagen aan het Schulensmeer in Herk-de-Stad. De politie is op zoek naar getuigen.- In Genk worden twee huizen op verschillende locaties verwoest door een zware uitslaande brand.- Nitto investeert 12 miljoen euro in een nieuwe productielijn. Volgens de Japanse eigenaars verankeren ze zo 650 jobs in Limburg. - Technisch directeur Kevin Muscat van STVV spreekt voor het eerst over zijn toekomstplannen bij de kanaries.- En we gaan langs bij Josina De Vries in Bilzen. Ze vierde vandaag haar 109de verjaardag.