- Moeilijke ochtendspits in Limburg verwacht door lichte sneeuwval - Extra investeringen aan de Maas na de waterbom van juli 2021 - Energiecrisis en kou schrikken eerste kerstshoppers niet af in Hasselt - Sinterklaasdictee: turbotaal bedreigt kennis van de Nederlandse spelling - Oekraïense Sinterklaas verrast kinderen in Casa Papa Giovanni in Genk - The Miner onthuld in Heusden-Zolder