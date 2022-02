Eerste snelle laadstation van Vlaanderen staat in Diepenbeek

De grondwaterstanden geven opnieuw normale waarden aan voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vandaag bekend maakten. We hebben lang kunnen profiteren van de natte zomer en ook het eerste deel van de winter kenmerkte zich door veel neerslag, waardoor er hoge grondwaterstanden genoteerd werden. Na een droge januarimaand zijn de grondwaterstanden opnieuw genormaliseerd. De impact van de regenval van het voorbije weekend zit niet vervat in de resultaten. Omdat het in januari droger was dan normaal, resulteert dat voor 55% van de meetplaatsen in een daling van de grondwaterstanden. Op 24% van de meetplaatsen zijn die gestegen, op 21% van de meetplaatsen bleef het stabiel. In 61% van de meetplaatsen geeft dat normale, hoge of zeer hoge grondwaterstanden, in 39% gaat het om lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. “Dankzij de enorme hoeveelheden neerslag van de afgelopen maanden zijn onze grondwatertafels ‘verwend’ geweest. Dat leidde ook tot hoge grondwaterstanden. Na de droge maand januari zijn die nu opnieuw genormaliseerd. Dit bewijst dat het tij snel kan keren en elke druppel in Vlaanderen nog steeds telt”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze blijft dan ook voluit inzetten op de uitvoering van haar Blue Deal op het terrein.