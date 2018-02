Eerste spadesteek in Tongeren voor openlegging Jeker

Afgelopen nacht heeft er een brand gewoed in een appartement in Bilzen.Rond 5 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een appartement in de Tweevoetjesweg in Bilzen. De brand brak uit op de eerste verdieping van het appartementsgebouw door een elektrisch vuurtje. De bewoners werden verwittigd door het brandalarm, ze konden het appartement op tijd verlaten. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel materiële schade in de woonkamer van de flat.