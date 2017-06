Eerste steenlegging Agropolis in Kinrooi

"De grootste onderscheiding voor onze Limburgse ondernemers en hun medewerkers. Zij hebben de stimuli uit het SALK-plan aangegrepen en de Limburgse economie er sneller terug bovenop gebracht dan verwacht." Ruben Lemmens van VKW Limburg is opgetogen over de toewijzing van de Fordsite aan Group Machiels. Het bewijst dat het goed gaat met Limburg, en dat het SALK-plan zijn vruchten afwerpt. Er zijn minder faillissementen dan in de rest van Vlaanderen. Ook de werkloosheid in onze provincie daalt sneller dan het Vlaamse gemiddelde. En we scoren ook goed op vlak van het aantal starters. "Enkel Maasmechelen en Genk moeten we in de gaten houden", zegt Lemmens, "maar ook daar is de tendens positief." Enkel op vlak van mobiliteit gaat het tergend langzaam vooruit in Limburg.