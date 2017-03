Eerste steenlegging van Technische T2-campus in Genk

Bij de vzw Ado Icarus in Hasselt verdwijnen volgens de socialistische vakbond 51 banen. Volgens de directie blijft het banenverlies beperkt. De vzw Ado Icarus is actief in heel Vlaanderen en ondersteunt personen met een handicap. Volgens de vakbond gaat het om het eerste collectief ontslag in de sector, sinds de invoering van de nieuwe financiering door Vlaams minister Jo Vandeurzen. In een reactie zegt Vandeurzen dat de middelen, die in 2016 naar de voorzieningen gingen, nu rechtstreeks terecht komen bij de gehandicapten.