Eerste training STVV onder Bartholomé Marquez

Racing Genk heeft met Everton een stevige naam kunnen strikken voor de galawedstrijd op z'n fandag. Everton is een subtopper in de Premier League en telt met Romelu Lukaku en Kevin Mirallas twee Rode Duivels in z'n rangen. Of Lukaku ook aanwezig zal zijn tegen Genk valt te betwijfelen, verwacht wordt dat hij Everton verlaat. De fandag van Genk is op zaterdag 22 juli. De aftrap van de galawedstrijd is om 16u.