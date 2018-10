Eerste TVL Club met Scala een succes

Op het Speelhof in Sint-Truiden staat een gigantische bewegende spiegel. Die staat er niet voor de Truiense ijdeltuiten, maar het is een kunstwerk van Gert Robijns. Je kan jezelf in de spiegel bekijken, maar eigenlijk is het de bedoeling om de omgeving op een andere manier te beleven. Want volgens Robijns verenigt de bewegende spiegel tijd en ruimte.