Nog in TVL Sportcafé kregen we een moedige getuigenis van ex-motorcrosser Marnicq Bervoets. De Beringenaar vertelde openhartig over de depressie waarin hij verzeild raakte als teammanager van het Yamaha Kemea Team. De gemiste wereldtitels en de vele tweede plaatsen, achter Stefan Everts, lieten volgens Bervoets' psycholoog een onverwerkt trauma na waarvoor hij jaren later de tol betaalt. De Beringenaar begeleidt momenteel ook zijn zoon Jarne, die een motorcrosstalent is, en hoopt dat hij niet hetzelfde moet meemaken. Marnicq Bervoets wil met zijn verhaal ook mensen helpen die in dezelfde situatie zitten.