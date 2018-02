Eind deze week allicht schaatsen in de vrije natuur

In Tervant, in Paal-Beringen is opnieuw een foto van een wolf opgedoken. Maar volgens wolvenkenner Jan Loos gaat het om een melding van een loslopende wolfshond. De hond is al tweemaal eerder in de buurt gesignaleerd en de gps-gegevens geven aan dat wolvin Naya nooit in Tervant was. Volgens de laatste informatie uit Duitsland hangt Naya nog altijd rond in het militair domein van Koersel en Leopoldsburg. En daar organiseerde Jan Loos dit weekend een wolvenwandeling. Maar, zoals verwacht, Naya kregen we niet te zien.