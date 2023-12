Voor de rechtbank van Tongeren zijn twee criminelen veroordeeld tot 11 jaar cel voor het plegen van een gewelddadige homejacking in Bocholt. Een 29-jarige Nederlander en zijn broer moeten ook elk een schadevergoeding van 15.000 euro betalen. De feiten dateren van februari 2017. De daders drongen binnen in de woning van een bejaard koppel. De slachtoffers werden zwaar gefolterd. De buit bedroeg niet meer dan enkele honderden euro’s en wat juwelen. De rechter tilde zeer zwaar aan de feiten. ‘Dit is banditisme van de hoogste en zuiverste soort. De daders hebben een gebrek aan normbesef.’ De feiten dateren van 13 februari 2017. Een koppel tachtigers wordt ’s ochtends in hun woning aan de Stramproyerweg belaagd door drie overvallers. Twee zijn ongemaskerd, hun kompaan heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal. De bejaarde man krijgt meerdere klappen op het hoofd en wordt met een mes in het been gestoken. De tachtiger is zwaargewond en herstelt drie weken in het ziekenhuis. Hij overlijdt anderhalf jaar na de overval. Volgens een college van deskundigen heeft het trauma door de feiten zijn dood versneld.