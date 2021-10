Heeft u ooit al eens een kolibrievlinder gespot? De Tongerse Nancy Rosseel wel. Zij ontdekte gisteren een unieke vlinder in haar tuin en kon het beestje vastleggen op camera. Dat leverde unieke beelden op. “Hoe de kolibrievlinder vliegt is best spectaculair. Zoals de naam al doet vermoeden, gedraagt de vlinder zich als de kolibrie,” legt entomoloog Zoë Vanstraelen van Insectencentrum Lieteberg uit. De vlinder gaat niet op een bloem zitten om eruit te drinken, maar blijft ervoor hangen, met een zeer snelle vleugelslag. Zo lijkt het wel alsof hij ter plaatse zweeft. Met zijn lange, gekrulde roltong zuigt hij nectar uit de bloem. De kolibrievlinder is een nachtvlinder die ook overdag actief is. "De vlinder is uniek, maar niet zeldzaam. De kolibrievlinder komt steeds meer voor in onze streken,” zegt Zoë. Het is een trekvlinder die jaarlijks in het voorjaar vanuit het zuiden van Europa naar hier komt om zicht voort te planten. In het najaar vliegen ze weer terug naar het zuiden. In augustus en september heb je het meeste kans om een kolibrievlinder te spotten.