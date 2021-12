Nogal wat mensen vragen zich dezer dagen af hoe het komt dat kennissen die veel jonger zijn al een boosterprik hebben gekregen, terwijl ze zelf nog niet aan de beurt kwamen. Het lijkt erop dat de uitnodigingen voor de derde prik veel chaotischer verlopen dan die voor de eerste en de tweede prik. Limburg scoort met 38,46 procent onder het Vlaams gemiddelde en ver onder de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Daarnaast is er een enorm verschil in snelheid tussen de verschillende gemeenten in Limburg. In Wellen heeft bijna de helft van de inwoners al een boosterprik gehad, met 47 procent is het koploper in onze provincie. Helemaal achteraan bengelt Hechtel-Eksel. Daar heeft amper 27 procent zijn derde prik gehad. Ook in Bocholt, Hamont-Achel en Peer zijn minder dan dertig procent van de inwoners een derde keer gevaccineerd. Dat zijn allemaal gemeenten die zijn aangewezen op het vaccinatiecentrum van Peer. Daar zijn ze vandaag dan ook begonnen met een inhaalcampagne.