Eindejaarsgesprek Linda Delva: "Er is zeker nog een draagvlak voor een asielcentrum in Bilzen"

Greenyard Maaseik heeft niet opnieuw kunnen stunten in de Champions League. Tegen het Poolse Jastrzebski onderging het de wet van de sterkste en verloor het met 3-0. Dat Polen het mekka is van het volleybal mag nog maar eens blikken uit de warme ontvangst die Maaseik te beurt valt. En die sfeervolle hal stuwt de thuisploeg naar een vliegende start, want in geen tijd staat het 12-5. Een kloof die Maaseik niet meer kan dichten. Het verliest de eerste set met stevige 25-17-cijfers. In set 2 houdt Maaseik aanvankelijk wel gelijke tred, maar bij 13-9 lijkt de thuisploeg opnieuw weg te lopen. Een time-out van Banks en wat oponthoud bij een slecht beoordeelde challenge brengt Maaseik terug in de set: Aganits met de 18-17. Maar in het slot is de foutenlast bij de landskampioen te groot: 25-20 en 2-0. De voorbije twee Champions Leaguewedstrijden bogen de mannen van Banks zo'n 2-0-achterstand telkens om tot een overwinning. Maar dat wil Jastrzebski niet laten gebeuren, al gaat het tot 18-18 goed gelijkop.Maar ook al is het ook in Polen bijna Kerstmis, Jastrzebski heeft geen cadeaus voor Maaseik in petto. Het wordt uiteindelijk 25-21 en 3-0. Jastrzebski springt zo over Maaseik naar de eerste plaats in de poule. Beelden en reacties, morgen op TVL.be en in het TVL Nieuws.