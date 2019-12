Nieuwjaar komt eraan, en dat betekent ook dat er weer vuurwerk wordt afgestoken. Leuk om naar te kijken, maar het blijft een bron van stress en gevaar voor dieren. Omdat hun gehoor veel scherper is, lokken de onverwachte, luide knallen paniek uit. Gestresseerd en verward vluchten dieren soms ver weg van de lichtflitsen en het geluid. Ze lopen verloren, raken gewond of sterven. "Elk jaar ontvangen wij heel wat klachten van mensen die hun (huis)dier doodsangsten zien uitstaan", aldus GAIA-directeur Ann De Greef. "Wij nodigen iedereen dan ook uit om via www.geenvuurwerk.be te schrijven naar hun stad/gemeente met de vraag te kiezen voor geen vuurwerk of geluidsarm vuurwerk." Geluidsarm vuurwerk Bij traditioneel vuurwerk krijg je een luide knal veroorzaakt door de 'break' van de lading in de vuurpijl. Deze lading zorgt ervoor dat de vuurpijl uit elkaar spat. Deze knallen kunnen een volume halen tot 170 decibel(!). Voor geluidsarm vuurwerk ligt de maximale grens echter op 85 db. Sommige gemeenten hebben de stap al gezet en kiezen uitdrukkelijk voor geluidsarm vuurwerk. Anderen doen het nog beter en verbieden vuurwerk op hun grondgebied. 7 tips voor een diervriendelijker feest Idealiter is er geen vuurwerk. Wordt er in de buurt toch vuurwerk afgestoken, geven wij graag onderstaande tips: Hou huisdieren binnen zodra het donker wordt. Sluit ramen & deuren, gordijnen, rolluiken en eventuele kattenluiken. Laat het licht branden en doe de radio of de tv aan om het ergste lawaai van het vuurwerk buiten te dempen. Als uw dier zeer gevoelig is voor harde knallen, bespreek dat dan op voorhand met uw dierenarts. Let op met medicatie: die kan stoffen bevatten waarvan uw huisdier weliswaar verdoofd raakt, maar wel nog angstig is. Houd paarden, ezels, pony's en runderen op stal. Zorg dat uw huisdier gechipt en geregistreerd is en zijn/haar naamkokertje om heeft. Zo kan hij/zij makkelijk teruggevonden worden als hij/zij toch zou weglopen. U kunt uw huisdieren langzaam laten wennen aan vuurwerk. Er zijn cd's met vuurwerkgeluiden te koop, of u kunt bestanden met vuurwerkgeluiden downloaden op het internet. Begin uw huisdier niet overdreven veel te troosten als hij/zij bang is van het vuurwerk, tenzij er sprake is van complete paniek. Straf uw dier ook niet als hij/zij zich angstig gedraagt.