Het Overlegcomité heeft vandaag samengezeten om de epidemiologische situatie te bespreken. Er komen geen nieuwe maatregelen. De regels die momenteel van toepassing zijn, worden gewoon aangehouden. Versoepelingen zijn voorlopig niet aan de orde door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. "We mogen stellen dat de vijfde golf ondertussen is begonnen”, aldus viroloog Steven Van Gucht. De besmettingscijfers schieten razendsnel de hoogte in. Het weekgemiddelde is de voorbije zeven dagen met 82 procent gestegen. Een week geleden zaten we aan 6.500 besmettingen per dag gemiddeld. Nu zijn er dat bijna 12.000. De afgelopen dagen hebben we zelfs recordwaarden opgetekend met 27.000 nieuwe besmettingen op maandag en bijna 29.000 besmettingen op dinsdag. “Die waarden hebben we nog niet gezien tijdens de pandemie", zegt Van Gucht. Volgens de viroloog ligt deze stijging aan twee factoren: de feestdagen en de besmettelijkheid van de omikronvariant. Piek tegen half januari "We verwachten de piek van het aantal besmettingen ergens halfweg januari. Dat met een brede variant tussen 30.000 tot 125.000 besmettingen per dag. Het zal heel erg afhangen van het testbeleid en zal sowieso een onderschatting zijn", aldus Van Gucht. Het aantal besmettingen neemt toe bij alle leeftijden, behalve bij de kinderen. "Maar dat is een kwestie van tijd", vertelt Van Gucht. "Zij worden tijdens de kerstvakantie minder getest." De hoogste stijging werd opgetekend bij de twintigers en dertigers. Ziekenhuisopnames Ook de ziekenhuisopnames zijn beginnen stijgen sinds eind december. Nu zitten we met een gemiddelde stijging van 28 procent op weekbasis. "Het ziet er naar uit dat het zal doorstijgen. We verwachten de piek tegen eind januari. Dat zullen dan 400 tot meer dan 1.000 opnames per dag kunnen zijn”, aldus Van Gucht. Boosterprik Van Gucht benadrukte ook het belang van de boosterprik als extra bescherming tegen het virus. “Belgische data tonen dat de booster voor zo’n 60 à 70 procent beschermt tegen besmetting. Dat is vooral zo voor de eerste weken na de booster. Er zou dus tot drie keer minder kans op besmetting zijn. Die bescherming kan na een tiental weken wel zakken tot 40 procent. Buitenlandse cijfers tonen ook aan dat de booster tot 88 procent bescherming biedt tegen ernstige ziekte.” Momenteel hebben 4,5 miljoen Belgen al een boosterprik gekregen. Dat is één op de twee volwassenen. “Tegen het einde van deze maand zal iedereen de kans op een boosterprik gekregen hebben", belooft premier Alexander De Croo. Maatregelen blijven behouden “Het Overlegcomité heeft beslist om de maatregelen die nu van toepassing zijn, aan te houden”, aldus De Croo. “Omikron is besmettelijker. Het ziet er naar uit dat het minder ziekmakend is, maar dat maakt het niet minder onschuldig. De impact op de zorg en de scholen kan nog steeds groot zijn.” Premier De Croo herhaalde dat we onze contacten opnieuw zoveel mogelijk moeten beperken. Als we dan toch mensen zien, best in een goed geventileerde ruimte of buiten. Voldoende zelftesten afnemen blijft belangrijk. “Daarnaast kunnen kwetsbare mensen best een FFP2-masker dragen”, aldus De Croo. Ook de regel rond telewerken blijft van kracht: vier van de vijf dagen moet iedereen verplicht thuis werken. Ook de nieuwjaarsfeesten en -recepties in bedrijven mogen niet georganiseerd worden. "De situatie zal de komende weken eerst slechter worden voor ze weer beter wordt”, besluit De Croo. Scholen kunnen maandag open Het Overlegcomité heeft ook bevestigd dat de scholen maandag opnieuw volledig kunnen openen. Dat geldt voor het kleuter-, lager-, secundair- en deeltijds kunstonderwijs. Het dragen van mondmaskers vanaf 6 jaar blijft verplicht. Voor het hoger onderwijs wordt er nog besproken hoe de opstart veilig kan verlopen. Zelftesten Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf ook mee dat de regering er niet over nadenkt om zelftesten gratis te maken, en dat om een praktische reden. “De testen worden massaal aangeboden in supermarkten, waar ze 3 tot 3,5 euro kosten. Wij kunnen geen terugbetalingssysteem maken voor supermarkten, dat gaat niet. Daarnaast is er een aanbod in apotheken, waar de testen tussen 6 en 8 euro kosten. Gezinnen met een laag inkomen hebben elke week recht op een aantal zelftesten per persoon aan 1 euro.”