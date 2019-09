Eindelijk nieuw leven in Bilzerse tennisclub

De Champions League koorts bij Racing Genk stijgt. Vandaag raakte bekend dat alle tickets voor de thuiswedstrijden in de Champions League uitverkocht zijn. Ook de spelersgroep kijkt enorm uit naar de eerste wedstrijd op het kampioenenbal sinds 2011, komende dinsdag in Salzburg. Maar eerst is er nog de competitiewedstrijd in Charleroi morgen. Een zeer speciaal en emotioneel moment voor Genk-trainer Felice Mazzu, die terugkeert naar de club waar het als trainer in eerste klasse allemaal voor hem begon.