Racing Genk is vanochtend vertrokken richting Kiev voor de wedstrijd tegen Shaktar Donetsk. De Belgische bekerwinnaar moet een 1-2-achterstand ophalen en dat mogen we echt wel een loodzware opdracht noemen. Toch is het geloof in een stunt aanwezig. Zeker na de lastminute-zege in Kortrijk kreeg het vertrouwen een flinke boost.