Meisjesvoetbal verdient meer aandacht én moet toegankelijker worden voor elke meisje in Limburg, maar ook in België. Met deze insteek steunt het Tongerse bedrijf SKF de Gothia Cup in Gotenburg. Dat is het grootste jeugdvoetbaltornooi ter wereld met deelnemers uit 69 landen. Tijdens een selectiedag koos een professioneel team uit meer dan 100 spelertjes, 21 dames tussen 14 en 15 jaar die ons land mogen vertegenwoordigen in Zweden. Vandaag kwamen ze een eerste keer samen om te trainen en dat onder leiding van de Hasseltse Red Flame Davina Philtjens.