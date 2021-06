Einstein in Limburg (deel 5): komt de Einstein telescoop naar Limburg?

De Simsebeek in Alken is ernstig vervuild met olie of mazout. Ter hoogte van de Simsebeekweg in Alken ligt er een oliespoor van wel tien meter lang in de beek. Enkele eenden werden al ziek van het water, en zijn overleden. De Civiele Bescherming is ter plaatse om het vervuilde water weg te pompen. Het lijkt erop dat de vervuilende stof al twee weken geleden in de beek werd geloosd. Toen stierven enkele eenden van een jager nadat ze in het water geweest waren. De man dacht zelf aan botulisme. Maar toen een boswachter deze week olievlekken opmerkte in de beek, verwittigde hij meteen de provincie. “We legden de link met de dode eenden, en vermoedden dus dat de olie of mazout twee weken geleden al gedumpt werd,” zegt Werner Putzeys, provinciaal toezichter van Milieuhandhaving. “Wie verantwoordelijk is voor de vervuiling, of waar de stof gedumpt werd, is nu moeilijk traceerbaar omdat er wat tijd verstreken is.” Een geluk is dat er veel takken in de Simsebeek liggen. Door de versperring, lijkt de olie of mazout zich te hebben verzameld op één plek. Tien meter lang is er een oliespoor te zien. De beek ligt langs enkele weides met koeien. De provincie heeft snel gehandeld om de dieren in veiligheid te brengen. “Het gaat om een ernstige vervuiling. Er stonden hier ook koeien in de weides, maar de boer is verwittigd en heeft meteen zijn dieren in veiligheid gebracht. Als ze hier van hadden gedronken, waren ze sowieso overleden,” aldus Putzeys. Er zijn stalen genomen van het water om te onderzoeken welke stof er precies geloosd werd. De Civiele Bescherming is druk bezig om het vervuilde water op te pompen.